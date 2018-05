De retour en France aujourd’hui, Neymar se rapproche à grand pas d’une guérison. Victime en février dernier d’une fracture au cinquième métatarse, le Brésilien pourrait même rejouer avec le PSG avant la fin de la saison. Interrogé par L’Equipe, Rodrigo Lasmar, le médecin de l’équipe du Brésil a expliqué que la Fédération Brésilienne ne s’opposerait pas à un retour de Neymar sur les terrains avec le club francilien.

Tout dépendra uniquement de sa rémission : « Non, ce n’est pas vrai. Nous sommes en harmonie avec le PSG et avec le docteur Rolland. Il était au Brésil la semaine dernière. Maxwell ( coordinateur sportif du club parisien), aussi. Tout se passe très bien. On bosse main dans la main, et si Neymar est en mesure de rejouer avant la fin de saison du PSG, il rejouera. »