Un septième titre de champion de France, une humiliation infligée au dauphin et rival monégasque et pourtant, l’ambiance était bien morne au Parc des Princes dimanche soir. La faute à l’absence du groupe de supporters du CUP, sanctionné par la Ligue après les débordements face à l’OM et l’utilisation de fumigènes. Nasser Al-Khelaïfi s’en est plaint en zone mixte, mais il a aussi tenu à rappeler aux fans présents (la tribune Auteuil a fait la grève des encouragements pour protester contre les sanctions) qu’ils pénalisaient le club en agissant de la sorte.