Libre de tout contrat en juin, Unai Emery a donné ce vendredi après-midi sa dernière conférence de presse d’avant-match au Parc des Princes. Remplacé par l’Allemand Thomas Tuchel, le technicien espagnol a tenu à adresser un message d’adieu en son nom ainsi que celui de tout son staff dans un communiqué publié sur son site officiel.

« Une page se tourne pour tous les deux, pour le PSG et pour moi et mon staff, après deux saisons intenses desquelles nous retiendrons beaucoup de choses positives : le premier jour où le PSG nous a contacté, la réunion où le Président m’a expliqué ce qu’il voulait de nous, la présentation, la première au Parc avec nos supporters… Au-delà des titres et de cette aventure qui va durer pratiquement deux ans, ce sont les personnes que nous avons rencontrées qui marqueront nos esprits. C’est pourquoi je ne peux que remercier tous ces supporters parisiens qui nous ont soutenu depuis le premier jour, dans les bons et les moins bons moments, les joueurs avec lesquels nous avons travaillé et que nous avons vu progresser mais qui nous ont fait progresser nous aussi, tous ceux avec qui on a vécu ces longues journées de travail au Camp des Loges, au club… Et le Président qui m’a montré son soutien et son honneteté à tout moment. Tellement de personnes et de professionnels qui nous ont accompagné dans ce chemin afin de poursuivre la construction d’un PSG meilleur pour rêver encore plus grand !Après cette belle expérience dans la Ville Lumière qui nous a si bien accueillis et dans ce Championnat qui ne cesse de grandir, nous quittons le Parc, vide derrière nous mais toujours magique, et nous nous préparons pour un nouveau challenge, tout en restant Parisiens. Un grand MERCI et À BIENTÔT, et un très fort ALLEZ PARIS !!!

JAVI, VICTOR, PABLO, JULEN, JUAN CARLOS, UNAI »