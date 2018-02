C’est officiel depuis hier. Lucas Moura est un joueur de Tottenham jusqu’en juin 2023. Placardisé au Paris Saint-Germain, le Brésilien a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant les Spurs. Très heureux de relever un nouveau challenge, Lucas n’en oublie pas pour autant le club de la capitale avec lequel il a tissé une relation particulière. Sur Instagram et Twitter, il a rédigé un long message d’adieu au PSG.

« En décembre 2012 mon aventure commençait au PSG. À travers lui, le rêve d’arriver dans un grand club européen devenait réalité. Beaucoup plus que les 228 matchs, Paris m’a appris à l’aimer, respecter sa culture, ses coutumes et son peuple. Un peuple qui a crié avec moi « Champion mon frère ! » beaucoup plus que 16 fois. Ville des lumières, jusqu’à aujourd’hui j’ai des frissons quand je vois la Tour Eiffel, mon cœur bat dans le rythme des lumières de mon endroit préféré, je vois la beauté de cette capitale qu’au long des années j’ai adopté comme la mienne. Ici je suis devenu plus mature, pendant ce temps, Dieu a mis dans mon chemin des personnes très spéciales que j’emmènerai avec moi pour toujours. La vie d’un athlète est faite de cycles, et Dieu écrit que, 5 ans plus tard, ma période au PSG se finit ici. Mais mon cœur aura toujours une place pour chacun d’entre vous... supporteurs, employés, coachs, coéquipiers qui ont contribué pour mon histoire. Paris, France, je vais vous emmener dans mon cœur. En sachant que tout ce qu’on a vécu ça a été une très belle histoire. Merci beaucoup ! »