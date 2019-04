Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Montpellier en match en retard de la 34e journée de Ligue 1. Malgré le fait d’avoir mené deux fois au score, les champions de France se sont inclinés trois buts à deux.

« Oui, j’ai des explications. On a fait des erreurs individuelles, et des grandes. Dans ces conditions, c’est difficile de gagner un match à Montpellier. C’est une équipe très forte et agressive. Ce n’est pas possible de faire trois erreurs individuelles comme ça. La situation est toujours la même. On est ici avec 15 joueurs plus deux jeunes du centre de formation, car tout le monde est blessé. C’est une situation qui dure depuis février et c’est trop long. On joue avec des joueurs qui ont été blessés 10 semaines et qui rejouent après seulement deux entraînements. », a indiqué l’entraîneur allemand en conférence de presse.