« Les choses vont probablement changer avec l’arrivée du nouveau coach. Mais c’est sûr que si j’ai une réunion avec Tuchel et qu’il me dit que je suis son second couteau, on devra aviser ». Ce mercredi, dans les colonnes de Sport/Foot Magazine en Belgique, Thomas Meunier a lancé un message au Paris SG et à son nouvel entraîneur Thomas Tuchel.

Présent ce jeudi en conférence de presse, le latéral droit parisien en a remis une couche. « Thomas Tuchel n’a pas besoin de me regarder dans cette Coupe du Monde pour savoir de quoi je suis capable. Est-ce que je lui ai déjà parlé ? Non, mais il a mon numéro », a-t-il indiqué face à la presse. Le message est (encore) passé.