Ce mardi, à 14h, le Paris SG défie le Sydney FC pour un nouveau match amical de préparation, au Suzhou Olympic Sports Centre Stadium, à quelques jours du Trophée des Champions, à Shenzhen, contre le Stade Rennais. Selon les dernières indiscrétions récoltées par RMC Sport, c’est Kevin Trapp qui devrait démarrer dans les buts.

En défense, Abdou Diallo devrait démarrer aux côtés de Thilo Kehrer. Thomas Meunier et Juan Bernat prendraient place sur les flancs. Dans l’entrejeu, histoire de reposer Marco Verratti, très en jambes pour ses premières sorties, Ander Herrera sera flanqué de Julian Draxler et Nianzou Kouassi, international tricolore U17. Devant, c’est un trio Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Pablo Sarabia qui tient la corde pour démarrer. À noter que Neymar et Presnel Kimpembe se préparent toujours à part.

