Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain accueille l’OGC Nice au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur notre live). Une rencontre capitale pour le club parisien qui doit renouer avec la victoire pour se rassurer après une période compliquée.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a donné des nouvelles de son effectif. « Thiago Silva, Thomas Meunier, Thilo Kehrer seront absents. Kylian est suspendu, et pour Layvin Kurzawa et Edinson Cavani on doit attendre. Les autres, je l’espère, sont disponibles, » a confié le technicien allemand.