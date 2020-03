De passage au micro de PSG TV avant de rejoindre l’auditorium du centre d’entraînement Ooredoo, Thomas Tuchel a fait le point sur l’état des troupes à la veille du déplacement sur la pelouse de Strasbourg ce samedi (28e journée de Ligue 1).

« Colin Dagba, Ander Herrera et Mitchell Bakker ne sont pas là. Le match est trop tôt pour Thiago Silva et et Choupo-Moting, qui reviennent tout juste à l’entraînement collectif. Pour Idrissa Gana Gueye et Thilo Kherer, on doit encore checker aujourd’hui, ce n’est rien de grave, mais on est prudent », a-t-il expliqué.