Rendez-vous matinal pour la conférence de presse d’avant match du PSG. Et pour ce match de Coupe de France face à Strasbourg, Thomas Tuchel a fait le point sur l’infirmerie. Bien évidemment, le coach allemand a fait le point sur la blessure de Marco Verratti. « Pas de choses nouvelles sur Marco. On doit attendre la première semaine qui est très importante. Dans une semaine, on pourra faire un point plus précis. »

Hormis le petit hibou, plusieurs autres joueurs parisiens risquent de manquer à l’appel pour le match de mercredi soir au Parc des Princes, à commencer par Presnel Kimpembe, trop juste et Layvin Kurzawa malade. « Kimpembe s’est entraîné hier avec nous, mais c’est encore trop tôt. Kurzawa est malade et ne peut pas jouer demain je pense », a expliqué Tuchel avant d’évoquer l’état physique d’Edinson Cavani, touché à un mollet. « Cavani ne s’est pas entraîné hier, il a senti quelque chose au mollet, mais je pense qu’il sera avec nous. »