Au cours de son long entretien accordé à L’Équipe, Kylian Mbappé (19 ans) a évoqué ses ambitions pour le Mondial en Russie, mais il est également revenu sur sa première saison sous le maillot du Paris SG. « Après, cette saison, elle est satisfaisante. Bien sûr, on peut faire mieux au niveau européen, que ce soit au niveau personnel ou collectif. Mais j’ai gagné des titres, j’ai impacté sur ces titres et j’ai de bonnes statistiques, sachant que j’ai les deux monstres à côté (Neymar et Edinson Cavani). C’était une première saison encourageante. Mais c’est sûr qu’il faudra faire mieux la saison prochaine pour poursuivre la progression », a-t-il expliqué, avant de répondre aux critiques qui se sont parfois abattues sur lui au fil de l’exercice.

« Les critiques, c’est normal quand tu joues dans un grand club. Si tu ne veux pas être critiqué, tu ne signes pas dans un grand club. On parle de nous tous les jours, et on ne peut pas dire tous les jours que le PSG est merveilleux, extraordinaire. Quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. (...) C’est normal, c’est justifié ! Tu ne peux pas combattre ça ! Il faut changer de métier si tu ne peux pas accepter les critiques. Il faut arriver à dire à ceux qui te critiquent : vous me critiquez ? Je vous donne rendez- vous samedi ! Et si, le samedi, tu marques, on ne te critique plus. Mais si tu ne marques pas le samedi d’après, ce sont eux qui gagnent, et ils ont le droit de te critiquer le dimanche ! Je prends le foot comme un jeu. Le jour où ça ne sera plus le cas, je n’y jouerai plus… », a-t-il conclu. C’est dit !