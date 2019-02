Ce mercredi soir, le PSG accueille Montpellier au Parc des Princes en match en retard de la 17ème journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle ne participe pas Thiago Silva (34 ans), suspendu. Le défenseur central brésilien, qui réalise une excellente saison avec le champion de France, est sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2020.

Et le capitaine de la formation francilienne sait exactement ce qu’il compte faire à l’avenir. Selon les informations de L’Equipe, l’international auriverde souhaiterait prolonger l’aventure à Paris si possible jusqu’en juin 2022. Une décision motivée notamment par ses dispositions physiques, qui le conforteraient à rester au plus haut niveau encore quelque temps.