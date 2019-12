Kylian Mbappé fête ce vendredi son 21e anniversaire. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur au Paris SG Thomas Tuchel a expliqué ce qu’il souhaitait pour son attaquant international tricolore pour cette nouvelle année.

« Qu’il ne se blesse pas, c’est la meilleure chose pour lui, sportivement. S’il est en forme, il va s’entraîner avec nous, il va grandir, s’améliorer, gagner en capacité physique. C’est une force pour nous, c’est clair, je l’ai dit souvent. Il a 21 ans. On espère qu’il va marquer son 40e but demain (contre Amiens, 19e journée de Ligue 1). Tout peut arriver pour lui à l’avenir s’il ne se blesse pas », a-t-il lancé, bottant en touche à l’heure d’évoquer la possible participation du jeune homme aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.