Alors qu’il devait être présenté aujourd’hui aux médias lors d’une cérémonie officielle, Leonardo, tout juste revenu au Paris Saint-Germain dans le costume de directeur sportif, ne sera finalement pas présenté à la presse, comme l’a indiqué L’Équipe dans son édition du jour.

S’il l’avait effectivement été en 2011, lors du début du projet qatarien, le fonctionnement a changé depuis, sachant que ses deux prédécesseurs, Patrick Kluivert (2016-2017) et Antero Henrique (2017-2019), n’avaient pas non plus été présentés.

