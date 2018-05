Dans une interview accordée à SFR Sport, le futur-ex entraîneur du PSG Unai Emery s’est longuement livré sur son aventure parisienne. Le technicien basque a notamment évoqué sa relation parfois compliquée avec son capitaine Thiago Silva. Très exigeant avec le défenseur central brésilien, Emery souhaitait que l’intéressé modifie son jeu.

« Avec Thiago Silva, on a eu beaucoup de discussions durant ces deux années car c’était le capitaine. L’année dernière, j’attendais plus de lui. J’ai parlé avec lui et je lui ai demandé de changer des choses. Parce que sinon, selon moi et après avoir parlé avec le président, s’il ne changeait pas, il devait nous quitter, » a confié l’ancien coach du Séville FC.