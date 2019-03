Avant son divorce acté avec le Paris Saint-Germain cette saison, Adrien Rabiot avait déjà donné de sacrés maux de tête au club de la capitale en 2014. A cette époque, le milieu de terrain, qui n’avait pas disputé la moindre minute avec le groupe professionnel, refusait déjà de prolonger son bail et un départ à l’AS Roma était dans les tuyaux. Au final, le PSG avait réussi à blindé son espoir jusqu’en 2019. Aujourd’hui, on en sait plus sur ce revirement de situation.

Dans le cadre des Football leaks, L’Equipe relaie une information selon laquelle c’est la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, qui a fait capoter l’affaire. Les Giallorossi et le PSG s’étaient mis d’accord sur le principe d’une vente à 11 M€. Seulement, au moment de conclure l’affaire, la mère de Rabiot était injoignable. Partie en vacances, Mme Rabiot n’a donc presque jamais répondu aux dirigeants romains. Et ces derniers n’ont pas hésité à dénoncer ce comportement à leurs homologues franciliens.