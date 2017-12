L’avenir d’Hatem Ben Arfa ne s’inscrit plus au PSG et ce depuis de longs mois. Mais l’ancien Niçois ne compte pas pour autant quitter le club parisien gracieusement et réclamerait ainsi 10 millions d’euros à son employeur. Ce dimanche, le média turc Fanatik révèle qu’un accord entre Fenerbahçe et le joueur aurait été scellé.

Un terrain d’entente aurait été trouvé autour d’un contrat de trois ans et 3,5 millions d’euros annuels plus les primes. Mais l’international français doit encore régler sa situation au sein du club francilien. Si le Paris SG et Ben Arfa se séparaient à l’amiable, ce dernier pourrait donc rallier la Turquie libre dès cet hiver.