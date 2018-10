Depuis son arrivée au PSG, Neymar a des statistiques incroyables. Auteur de 36 buts en 38 matches avec le club de la capitale, le Brésilien régale le Parc des Princes. Seulement, mercredi soir contre Naples, il n’a pas été en mesure d’inquiéter David Ospina, au même titre que ses compères offensifs Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

Le Late Football Club a dressé un bilan du numéro 10 parisien en C1. Depuis son arrivée au PSG, Neymar a joué 10 matches en Ligue des Champions. Ainsi, il a marqué contre le Celtic (à l’aller et au retour), contre Anderlecht (à l’aller et au retour), contre le Bayern (match aller) et contre l’Étoile Rouge. Seulement, il n’a pas su s’illustrer dans les grands rendez-vous, contre le Bayern (match retour), le Real Madrid, Liverpool et Naples. Les grands joueurs sont souvent jugés sur ce genre de matches, dans lesquels Neymar a bien du mal à s’illustrer...