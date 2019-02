Annoncés à plus de 3500 à Manchester, les supporters du Paris Saint-Germain ont gagné la bataille des tribunes à Old Trafford. En effet, les chants parisiens ont résonné tout au long de la rencontre, étouffant les rares tentatives de leurs homologues mancuniens. Des "olé" à chaque passe parisienne en fin de rencontre ont même achevé les spectacteurs de l’enceinte mancunienne. Et cela a ravi Julian Draxler et Presnel Kimpembe, qui les ont remerciés de leur bruyant soutien en zone mixte.