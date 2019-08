Pour son premier match de Ligue 1 de la saison, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face au Nîmes Olympique au Parc des Princes (3-0) grâce à des buts de Cavani, Mbappé et Di Maria. Après la rencontre, Marquinhos est revenu sur la victoire de son équipe et sur la situation de son compatriote, Neymar Jr.

« Il fallait débuter avec une victoire à la maison. On a enchaîné les efforts, on n’est pas encore prêts physiquement. On a bien débuté le match avec la bonne agressivité, on a la victoire ce soir, c’est ce qui compte, a jugé le défenseur au micro de Canal+. Neymar ? Tout le monde est concentré sur l’équipe, sur les objectifs de la saison, on laisse le reste de côté. On doit penser à faire ce qu’on doit faire sur le terrain, pas aux transferts des autres joueurs. »

