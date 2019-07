Ce n’est plus un secret, d’autant plus que Thomas Tuchel l’a encore confirmé mardi soir après la rencontre du PSG face à Dresde : Neymar veut quitter le club de la capitale. Et le Brésilien voudrait revenir à Barcelone. Du côté du Camp Nou, le discours public est le suivant : on ne souhaite pas recruter Neymar. En coulisses en revanche, l’état-major barcelonais s’activerait déjà pour rapatrier le numéro 10 parisien. Mais AS nous explique le champion d’Espagne a quelques doutes sur le joueur, et plus précisément sur son état de santé.

On apprend notamment que les Catalans ont sondé plusieurs spécialistes pour se renseigner sur la blessure au cinquième métatarse du pied droit dont souffre le joueur. Et les retours auraient été plutôt négatifs, puisque ces spécialistes auraient fait savoir au Barça que l’os du pied du joueur aurait mal cicatrisé, et qu’une nouvelle opération pourrait être obligatoire pour éviter des rechutes. Reste à voir si cela suffira à refroidir Josep Maria Bartomeu...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10