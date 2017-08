Le Paris SG vient de publier une vidéo de l’entraînement de Neymar (25 ans) ce dimanche, au lendemain de sa présentation XXL au Parc des Princes.

On y voit la star brésilienne afficher tout son talent balle au pied au cours d’une opposition entre les professionnels et la réserve, avec un doublé et une passe décisive pour Lucas à la clé. L’aventure commence bien !