Alors que son arrivée sous forme de prêt avec option d’achat a été officialisée ce dimanche par le PSG, Sergio Rico s’est exprimé pour la première fois dans un entretien accordé au site officiel du club. Le Sévillan a notamment expliqué ce qui l’a poussé à rejoindre le champion de France, et surtout, ce qu’il peut apporter à Paris.

« Je suis très heureux aujourd’hui, et doublement, parce que c’est aussi mon anniversaire ! Je le célèbre en rejoignant ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. C’est le rêve de tout footballeur de jouer pour une équipe comme celle-ci, c’est aussi le mien et je suis très heureux. Tout est attractif ici : le club, l’équipe, la ville... C’est une des meilleures équipes du monde, et qui le prouve depuis de nombreuses saisons. Je me sens privilégié de pouvoir exercer mon métier ici, et de pouvoir aider mes coéquipiers, donner mon maximum pour ce maillot et cette ville. J’ai de l’expérience. J’ai remporté l’Europa League à deux reprises, j’ai joué plusieurs matches de Champions League, mais je sais qu’il y a de grands joueurs dans cette équipe. Je veux apporter mon expérience, ils m’apporteront la leur, et je donnerai tout sur le terrain. Nous espérons tous réaliser une très grande saison. Le plus important, ce sont les titres. L’objectif est de remporter tous les trophées possibles. Le Paris Saint-Germain est un grand club qui a pour ambition de gagner, tout simplement », a expliqué l’Espagnol.

