Le père de Neymar accorde beaucoup d’interviews ces dernières semaines. Après Téléfoot la semaine dernière, l’agent du joueur parisien a répondu aux sollicitations de SporTV dans l’émission Grande Circulo. Le père de la star du PSG est revenu sur les raisons qui ont poussé son fils à quitter la Catalogne pour rallier la capitale française l’été 2017.

Et contrairement aux idées reçues, Lionel Messi ne constitue pas la cause du départ de l’international brésilien. « Pas du tout ! Quand tu as un pays qui t’appelle comme l’a fait l’Emir, tu ne peux qu’accepter. Ils voulaient une nouvelle lumière, sur un pays, un championnat, nous l’avons fait pour tout cela, » explique ainsi Neymar Senior.