Après des semaines d’attente, Kylian Mbappé a eu gain de cause et est devenu un joueur du Paris Saint-Germain. Un club où le natif de Bondy espère devenir une légende. En attendant, le jeune homme âgé de 18 ans semble bien s’intégrer dans son équipe aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Le jeune homme a même été surnommé "Donnatello" comme l’une des célèbres tortues Ninja. Un surnom sur lequel sont revenus Presnel Kimpembé puis Adrien Rabiot en zone mixte. Ce dernier a confié : « C’est parce qu’il ressemble un peu à une tortue donc on lui a donné ce surnom. C’est assez gentil (...) Je ne sais pas qui lui a donné. On s’est un peu concerté. Ça vient de tout le monde. On était un peu d’accord. C’est gentil. Il l’a bien pris ».