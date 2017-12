Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé deux énormes coups en attirant dans ses filets le Brésilien Neymar et le plus grand espoir du football français Kylian Mbappé. Arrivé après la star auriverde, Mbappé a été la cerise sur le gâteau du mercato parisien. Arrivé lors du dernier jour du marché des transferts estival, l’ancien Monégasque a expliqué comment son aîné brésilien a tout fait pour le convaincre de rallier les Rouge-et-Bleu.

« Avec lui, c’est différent. Il m’a tout de suite pris sous son aile et m’a intégré. Il m’attendait, en fait… Avant mon arrivée en fin de mercato, il n’arrêtait pas de m’envoyer des messages « tu arrives quand ? ». Je lui répondais « Attends, j’arrive ». Mais comme ça a traîné un peu, il a dû se dire « Il m’a menti, il ne viendra pas ». Dès que je suis arrivé, il a tout fait pour me mettre à l’aise. Sur le terrain, il me cherchait beaucoup, me faisait pas mal de passes. Quand un joueur comme ça t’accueille de cette manière, forcément ça aide d’entrée à t’intégrer dans le vestiaire », a-t-il déclaré à France Football.