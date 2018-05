Ces derniers temps, Edinson Cavani a été au cœur de plusieurs rumeurs mercato. Il a notamment été annoncé du côté de l’Atlético de Madrid. Fraîchement arrivé au pays pour le stage de la sélection uruguayenne, le Matador s’est exprimé dans des propos rapportés par Marca.

« On m’a vendu partout. C’est toujours comme ça. On parle tout le temps, on dit beaucoup de chose. [...] J’ai prolongé avec l’envie de rester, je suis au club depuis cinq ans, c’est normal de souhaiter le meilleur pour ce club », a expliqué le goleador parisien.