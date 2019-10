Une rumeur court depuis plusieurs mois en Argentine selon laquelle Mauro Icardi ne serait pas sélectionné avec l’Albiceleste car Lionel Messi n’en voudrait pas. Un bruit démenti par l’attaquant du Paris SG au micro de Canal + récemment. Angel Di Maria, son partenaire au sein du club de la capitale, proche de la Pulga par ailleurs, a donné son avis sur la question à ESPN en Argentine.

« Icardi s’adapte à l’équipe, à la ville. Il est un peu nerveux à cause du déménagement, de la distance avec sa famille, il s’adapte. On discute, j’essaie de l’aider comme je peux. Les rumeurs ? C’est toujours la même chose, on est habitué. On entend que Leo nous appelle au téléphone pour qu’on ne le fasse pas marquer. C’est n’importe quoi. Dire que c’est un mensonge ne ferait que faire monter la sauce. Icardi sait, mieux que personne, que, depuis qu’il est arrivé, je fais tout pour l’adapter au mieux. Je ne sais pas d’où ça vient. C’est toujours la même chose. Ça me fait un peu rire, mais ça me fait mal aussi parce qu’on te fait passer pour un fils de p*** et c’est tout le contraire », a confié el Fideo. C’est dit.

