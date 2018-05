Désormais président de Rennes, Olivier Létang réalise sa première saison en tant que dirigeant avec le club breton. Auparavant directeur sportif adjoint au Paris Saint-Germain entre 2012 et 2017, il est revenu sur le plateau de SFR Sport sur son passif au sein du club francilien. Il a d’ailleurs révélé qu’il avait démarré des négociations pour faire venir Neymar au PSG dès 2016.

« Je confirme que j’ai tenté de recruter Neymar au PSG en 2016, on a eu de nombreux échanges avec Neymar et son père. On s’est rencontrés à plusieurs reprises, notamment en Espagne, sur une île. Les choses étaient largement initiées, ça n’a pas pu se faire pour un certain nombre de raisons. Mais le dossier était très bien initié un an plus tôt. La clause n’était pas au même montant, elle était légèrement inférieure à celle payée par le PSG. Ce serait indélicat de dire pourquoi le joueur n’est pas venu un an plus tôt. »