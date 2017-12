Directeur sportif du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2017, Olivier Létang avait largement contribué à la naissance du PSG version XXL. Dans une interview accordée à Ouest-France, l’actuel président délégué et manager général du Stade rennais est revenu sur l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, et comment il fallait gérer la psychologie du géant suédois.

« L’idée, à Paris, était de construire vite le club mais en gardant l’institution. J’adore Zlatan Ibrahimovic, on a une très bonne relation, mais quand je suis arrivé, il y avait Zlatan au-dessus du club. L’idée, ça a été de remettre le club au-dessus de Zlatan, de construite une institution très solide. C’était important… Mais ça, les grands joueurs le savent, ils ne sont pas fous. Ils savent que le club est plus important et ils le respectent sans problème ».