Si les deux plus grosses stars parisiennes - Neymar et Mbappé - étaient incertaines mais vont finalement jouer, du côté de Liverpool on avait aussi des doutes sur la présence de Sadio Mané. Le Sénégalais souffrait notamment d’une fièvre lundi.

« Sadio était dans l’avion, je suis ensuite parti pour la conférence de presse. Si rien n’est arrivé, il sera bien », a lancé l’Allemand. Sadio Mané devrait donc être là mercredi face au PSG !