Soir d’Europe à Paris ! Le PSG (3e, 5 pts) affronte Liverpool (1er, 6 pts) à 21h, au Parc des Princes. Un stade à guichets fermés à l’occasion de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules et d’une rencontre de gala entre le quintuple champion de France en titre et le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Importance vitale de remporter cette rencontre pour les Parisiens. Tout autre résultat qu’une victoire compliquerait fortement la tâche du PSG et une défaite face aux Reds pourrait même précipiter le club français hors de la LdC, si dans le même temps Naples (2e, 6 pts) domine l’Etoile Rouge de Belgrade (4e, 4 pts), dans un groupe C ultra serré.

Pour cette rencontre capitale, Thomas Tuchel aligne un 4-2-3-1 dans lequel on retrouve Kylian Mbappé et Neymar, un temps incertains.On retrouve Gianluigi Buffon dans les cages, couvert par une défense à quatre composée de Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat. Marquinhos sera donc remonté à une position de sentinelle, épaulant Verratti. Devant eux, Di Maria et Mbappé entourent Neymar, alors que Cavani évolue en pointe. Son compatriote Jürgen Klopp peut également compter sur une armada de qualité. Alisson sera dans le but, derrière une arrière-garde formée par Joe Gomez, Van Dijk, Lovren et Roberston. Le trio Milner-Henderson-Wijnaldum est chargé du sale boulot, mais surtout de faire parvenir de bons ballons au trio d’attaque Salah-Firmino-Mané.

Les compositions d’équipes :

PSG : Buffon - Kehrer, Thiago Silva (C), Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Di Maria, Neymar, Mbappé - Cavani

Liverpool : Alisson - Gomez, van Dijk, Lovren, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané