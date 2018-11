Le PSG s’est imposé contre Liverpool au Parc des Princes mercredi soir (2-1). Portés par des buts de Juan Bernat et Neymar, les hommes de Thomas Tuchel se sont relancés et peuvent désormais entrevoir une qualification en cas de résultat positif sur la pelouse de l’Etoile Rouge dans deux semaines. Et pour remporter ce match, le PSG a fait front, à l’image d’un Thiago Silva impérial (nommé homme du match par la rédaction de Foot Mercato).

En plus du capitaine brésilien, Marquinhos a fait un très gros match. Titulaire à la récupération, il était partout, en atteste une statistique d’Opta faisant état de 80 ballons joués par le numéro 5 du PSG. Il est le deuxième parisien a avoir touché le plus de ballons derrière Neymar (83). Un choix payant de Thomas Tuchel ? Quand on voit le résultat, on peut se dire que le technicien allemand a remporté son pari...