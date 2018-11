Un match pour rentrer encore un peu plus dans l’histoire. Vainqueur du Classique dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome (0-2), le Paris Saint-Germain a enregistré une onzième victoire en onze matches de Ligue 1. Suffisant pour égaler le très vieux record détenu par Tottenham, qui avait réalisé la même performance lors de la saison 1960-1961.

Mais le club de la capitale veut faire mieux et veut établir un nouveau record dans les 5 grands championnats européens à l’occasion de la réception du LOSC ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 (20h45, à suivre en direct sur notre live commenté). Un match qui s’annonce compliqué face à des Dogues deuxièmes, qui restent sur une série de quatre victoires en L1.

Ikoné et Maignan retrouvent le Parc des Princes

Pour ce match, alors qu’Edinson Cavani ne figure pas sur la feuille de match, Thomas Tuchel s’appuie sur un 3-4-3, avec au coup d’envoi Gianluigi Buffon dans le but. La défense à trois est aujourd’hui composée de Kehrer, Thiago Silva et Marquinhos. Le milieu compte aujourd’hui Juan Bernat et Thomas Meunier sur les côtés, Julian Draxler et Marco Verratti dans l’axe. La ligne d’attaque est aujourd’hui composée d’Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar.

Du côté du LOSC, Christophe Galtier fait confiance à un 4-2-3-1, dans lequel Jonathan Ikoné tentera de briller face à sur le front de l’attaque face à son club formateur et son ancien partenaire à Bondy, Kylian Mbappé. Dans le but, Mike Maignan retrouve également le Parc, alors que la défense est composée de Celik, Fonte, Soumaoro et Ballo-Touré. Devant eux, Thiago Mendes et Xeka sont alignés. Pepe, Ikoné et Bamba seront eux chargés de soutenir Leao, titularisé en pointe.

Les compositions d’équipes :

PSG : Buffon - Marquinhos, Thiago Silva, Kehrer - Meunier, Verratti, Draxler, Bernat - Neymar, Mbappé, Di Maria

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Soumaoro, Ballo-Touré - Thiago Mendes, Xeka - Pépé, Ikoné, Bamba - Leao