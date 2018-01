Le départ de Lucas du Paris Saint-Germain se précise. Résigné à quitter la Ville Lumière, le Brésilien ne manque pas de courtisans. Entre l’Angleterre (Manchester United, Tottenham), l’Espagne (Malaga et le Betis) ou encore l’Italie (Naples), le joueur de 25 ans n’a que l’embarras du choix. Mais une chose est sûre, Lucas Moura ne quittera pas l’Europe, et ce, malgré les offres en provenance du Brésil et de la Chine.

D’après RMC, sa destination future se dessine. En effet, son agent multiplierait les rendez-vous. L’identité de son futur club devrait être connue dans les prochains jours. Du côté des dirigeants parisiens, ces derniers se seraient résignés à se séparer de son joueur pour moins de 40 M€, somme demandée en cas de départ. A noter qu’un départ en prêt sans option d’achat est formellement écarté par le board parisien.