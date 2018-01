L’histoire d’amour entre Lucas Moura et le Paris Saint-Germain est sur le point de toucher à sa fin. Placardisé, l’ailier brésilien semble plus que jamais proche d’un départ. Présent dans le groupe parisien lors du succès du PSG à Nantes (0-1), il s’est exprimé sur un futur départ, dans des propos relayés par L’Equipe.

« J’ai entendu les récentes déclarations du coach (qui explique que son départ cet hiver serait le bienvenu), a-t-il concédé à l’issue de la rencontre. Ça sent la fin d’une histoire pour moi malheureusement. Est-ce que je peux rester ? Ce sera très difficile. » Si ce dernier n’a pas donné de précision concernant sa future destination, la piste Manchester United semble la plus chaude. « Manchester United ? Il y a des sujets dont je ne peux parler. Le foot anglais me plaît beaucoup, c’est le Championnat le plus disputé. »