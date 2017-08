En plus de Neymar sur le terrain, le PSG a un nouvel homme fort dans ses coulisses. Il s’agit de Luis Fernandez, ancienne gloire du club, qui a commencé lundi 14 août son travail d’expertise des jeunes talents du club, cite L’Equipe. Sa mission : éviter la fuite des éléments les plus doués de la classe biberon.

Fernandez fouinera parmi la réserve et les moins de 19 ans du PSG. Antero Henrique, le directeur sportif, est à l’origine de la prise de fonction de Fernandez au club. Dans le passé, l’ancien milieu du PSG a fait les beaux jours du club comme joueur, entre 1978 et 1986 puis en tant qu’entraîneur, entre 1994 et 1996 puis 2000-2003.