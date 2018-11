Avant de se déplacer sur la pelouse de l’AS Monaco ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site), le Paris Saint-Germain est dans la tourmente. En cause ? Les révélations des Football Leaks qui, après avoir dévoilé les accords entre l’UEFA et le club pour contourner le fair-play financier, dénoncent que le PSG fichait les joueurs de son centre de formation selon leurs origines. Ancien directeur sportif du centre, Luis Fernandez a répondu aux questions du Journal du Dimanche concernant ce sujet.

Lorsqu’on lui demande s’il avait déjà entendu parler de ces fiches, sa réponse est sans appel. « Mais jamais ! Pas plus que je n’ai assisté au genre de réunions dont on parle. Si ça avait été le cas, croyez-moi, j’aurais fait entendre ma voix. J’ai quand même bossé avec toutes ces personnes, et elles ne sont pas comme ça. La cellule nationale, je ne la connais pas. Mais ceux qui travaillent en région parisienne, je les connais. Ce sont des hommes intègres. Pierre Reynaud (le responsable de la cellule francilienne, ndlr) fait un boulot remarquable. »