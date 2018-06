Yacine Adli, Stanley Nsoki, Abdourahmane Barry ou encore Moussa Sissako, les jeunes du Paris Saint-Germain ont exprimé des envies de départs au court des derniers jours. Une situation problématique sur laquelle est revenu Luis Fernandez. Actuellement directeur sportif du centre de formation du club francilien, l’ancien coach du PSG estime que certaines erreurs ont été réalisées au niveau de l’équipe réserve.

Il a avoué au Parisien que les jeunes concernées n’ont pas forcément eu le temps de jeu adéquat : « Pourquoi être allé chercher Guibert, Rimane et d’autres joueurs d’un certain âge ? L’équipe réserve s’est maintenue avec un effectif qu’il a choisi et où il n’a pas intégré des garçons avec un potentiel, comme Claudio Gomes et Moussa Sissako (17 ans). Si on les avait fait jouer régulièrement, ils ne seraient pas sur le point de partir ! »