C’est une des trouvailles de Thomas Tuchel. La saison dernière, le Paris Saint-Germain manquait de milieu de terrain dans son effectif, alors l’entraîneur allemand décidait de replacer Marquinhos (25 ans) dans un poste de sentinelle devant la défense. Et c’est avec succès que le Brésilien s’est converti à cette position. Luis Fernandez estime que le défenseur de formation est utile à l’équipe dans ce rôle mais que son meilleur poste reste défenseur central aux côtés de Thiago Silva, notamment.

« Marquinhos a des qualités au milieu de terrain pour couper des trajectoires et récupérer des ballons, mais je l’utiliserais là où il a toujours fait ses preuves, en défense centrale, explique l’ancien coach du PSG dans les colonnes du Parisien. En sélection, c’est toujours là qu’il joue, et il est bon. Il a un état d’esprit remarquable et accepte ce poste-là, mais quand on est aussi fort que lui à son poste initial, on le garde. »