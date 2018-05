Invité de Canal Plus ce dimanche soir, Mamadou Sakho a pris position dans l’affaire du "like" d’un tifo de l’OM de Thomas Meunier sur les réseaux sociaux. L’ancien défenseur du PSG, aujourd’hui à Crystal Palace, a tenu à défendre son homologue belge, qui subit actuellement la colère des supporters parisiens. Il estime que les fans du club de la capitale sont particulièrement durs avec le latéral droit.

« C’est un nouveau joueur. Il ne connaît peut-être pas l’histoire qu’il y a entre les deux clubs mais je pense aussi que les supporters ont été très durs avec lui. Je pense que ça ne mérite pas non plus d’aller jusqu’à insulter la famille, etc... C’est un joueur qui aime bien échanger avec les fans, sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui donne tout pour le maillot. Quand il est sur le terrain, c’est un mec qui se donne toujours à fond. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. » Meunier appréciera.