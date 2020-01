Manchester United se montre entreprenant dans ce mercato hivernal. Proches de boucler l’arrivée de Bruno Fernandes, les Mancuniens pensent à se renforcer aussi sur le front de l’attaque, après avoir raté Erling-Braut Håland. Selon Manchester Evening News, les Red Devils pensent à un joueur très connu en France et adoré du public parisien, Edinson Cavani (32 ans). En fin de contrat le 30 juin à Paris, le buteur devrait s’envoler vers un autre destination puisqu’il n’entre plus dans les plans de Thomas Tuchel.

Le media britannique révèle que selon des sources proches de l’Uruguayen, un transfert à Manchester United est une possibilité. Cela aurait plus de chance d’arriver cet été car celui qui a inscrit 198 buts sous les couleurs du PSG ne leur coûterait pas un sou. De plus, Thomas Tuchel a annoncé après le match à Monaco qu’il souhaitait voir rester son attaquant jusqu’à la fin de la saison : « Si je veux qu’il reste ? C’est mieux de l’avoir avec nous pour atteindre nos objectifs. » La situation pourrait bouger à la fin de la saison, et les Mancuniens resteront à l’affût.