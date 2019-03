A l’aller, le PSG a fait forte impression en s’imposant 0-2 à Old Trafford face à une équipe de Manchester United qui surfait sur une belle dynamique. Depuis cette rencontre maîtrisée du début à la fin par les Parisiens, les hommes de Thomas Tuchel continuent d’enfiler les buts comme les perles au Parc des Princes grâce à son tandem de feu Mbappé-Di Maria qui a parfaitement fait oublier les absences de Cavani et de Neymar. Compte tenu des nombreuses absences du côté de Manchester United, le match s’annonce sacrément déséquilibré. Fort de ces arguments, nous vous proposons deux cotes alléchantes et relativement peu risquées.

Si vous êtes parieur, cette rencontre pourrait être l’occasion de jouer quelques cotes intéressantes. Et ça tombe bien, notre partenaire PMU a mis en place une offre inratable qui permet de tenter de remporter le pactole avec une prise de risque limitée : ouvrez un compte sur PMU et bénéficiez de 100€ offerts avec le code « SPORT ».

Le PSG l’emporte 3-0 (coté à 9)

Au Parc, le PSG est irrésistible. Et depuis quelques matches, la machine parisienne a retrouvé sa fougue et sa puissance. Sur les trois derniers matches de Ligue 1, Paris a scoré 11 fois et reste sur deux 3-0 à domicile face à Nîmes puis Dijon. Alors certes, l’adversaire proposé est d’un autre calibre, mais la puissance parisienne symbolisée par la forme étincelante de Mbappé et de Di Maria couplée à l’envie d’accéder aux 1/4 de finale de la Ligue des Champions pourraient bien faire du mal à une équipe de Manchester United décimée et qui pourrait être privée de la moitié de son onze titulaire. Alors qu’avec son équipe type du moment, MU avait mordu la poussière 0-2 à Old Trafford face au PSG, le match retour pourrait bien s’inscrire dans la même lignée, voire pire encore.

Angel Di Maria marque deux buts (coté à 13)

Si Kylian Mbappé attire la lumière, Angel Di Maria réalise la meilleure saison de sa carrière parisienne. Depuis quelques semaines, il impressionne. Si Fideo n’a pas marqué à Manchester, c’est lui qui a fait les deux passes décisives face à son ancien club. Remonté comme un coucou face à une équipe qui ne lui a jamais permis de s’exprimer, l’international argentin devrait être motivé comme jamais à l’idée de marquer face à son ancienne équipe. Sans transition, les puristes se souviendront d’ailleurs que Angel Di Maria, auteur alors d’un doublé, avait été l’un des grands bonhommes de la mémorable victoire du PSG 4-0 face au Barça il y a deux ans en huitième de finale de la Ligue des Champions. Nul doute que deux ans plus tard, Di Maria, qui reste sur trois buts lors de ses trois derniers matches, rêve de réitérer pareille performance à ce stade de la compétition…

Si l’un de ces scénarios vous semble probable, n’hésitez plus, rendez-vous ici : inscrivez-vous pour profiter des 100€ remboursés sur votre premier pari.