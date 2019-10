L’idylle entre le Paris Saint-Germain et Marco Verratti (26 ans) devrait bien se poursuivre encore quelques années. Débarqué dans la capitale française en 2012 en provenance de Pescara, le Petit Hibou vit une véritable histoire d’amour avec le club parisien où il a déjà gagné six titres de champion, quatre Coupes de France et cinq Coupes de la Ligue.

Incontournable sur le terrain, chouchou du public francilien, l’international italien négociait avec ses dirigeants une nouvelle prolongation de contrat. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain aurait paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Marco Verratti qui entame déjà sa huitième saison parisienne, a donc prolongé de trois ans avec le champion de France.