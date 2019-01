Au coeur d’une période compliquée, entre un mercato hivernal compliqué et la blessure de Neymar, chaque bonne nouvelle est une bouffée d’air frais pour le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel sera donc ravi d’apprendre que Marco Verratti est en phase de reprise, moins de dix jours après avoir été contraint de sortir, touché à la cheville gauche, face à Guingamp.

Comme l’assure RMC, le milieu italien de 26 ans ne ressent plus de douleur et il a même déjà repris la course. Il devrait donc reprendre l’entraînement cette semaine. Ce sera probablement trop court pour le déplacement à Lyon dimanche prochain. Mais cela s’annonce plutôt bien pour le déplacement à Manchester le 12 février prochain !