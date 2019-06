Lors du rassemblement de la sélection italienne, en marge des rencontres de qualifications à l’Euro 2020, contre la Grèce et face à la Bosnie-Herzégovine, Marco Verratti a été amené à s’exprimer sur son avenir au Paris Saint-Germain. Interrogé par les journalistes italiens sur un possible retour au pays, le milieu de terrain de 26 ans a rapidement mis les choses au clair.

« Un retour en Italie ? Je ne ressens pas ce besoin, je suis bien à Paris, j’y vis et j’y joue depuis sept ans maintenant, le projet m’intrigue et me donne envie de continuer. C’est vrai que cette année nous n’avons pas atteint la finale, mais d’autres clubs se sont aussi arrêtés plus tôt. La Ligue des Champions se joue sur des épisodes et des détails et l’édition de cette année a été assez étrange, même si Liverpool est un grand club et a fait de gros investissements, ce n’était pas un succès dû au hasard, le football actuel a aplani certaines différences », a lancé Marco Verratti.

