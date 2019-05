Titulaire sur la pelouse d’Angers, Marco Verratti ne sera pas de la partie le week-end prochain face à Dijon, la faute à une suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Satisfait après le succès du Paris Saint-Germain (2-1) pour son avant-dernier rendez-vous de la saison (il retrouvera les terrains à Reims, lors de la J38), l’Italien s’est livré en zone mixte avec la satisfaction d’avoir remis le club de la capitale en ordre de marche.

« On a beaucoup parlé entre nous, pour changer les choses. On restait sur trois défaites de rang à l’extérieur, et nous ne sommes pas habitués à cela. Mais ça ne dépendait que de nous. On s’est remis sur les bons rails avec ce résultat » a expliqué le milieu de terrain, avant de rajouter : « Il fallait changer les choses, pour nous, et pour tous les gens qui aiment le club. » Les Parisiens tenteront de confirmer cette victoire samedi prochain, avec un groupe décimé par les blessures et les suspensions.