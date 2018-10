Demain, le PSG tentera de se relancer en Ligue des Champions avec la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade (18:55, à suivre sur notre live commenté). Une rencontre spéciale pour Marko Pantelic, passé par les deux clubs durant sa carrière, aujourd’hui terminée. Interrogé par L’Équipe, l’ancien joueur serbe a notamment confié être sous le charme du jeune attaquant parisien Kylian Mbappé, qu’il dit observer depuis ses débuts à l’AS Monaco.

« Quand je l’ai vu jouer pour la première fois, j’étais dans mon restaurant à Belgrade : j’en ai parlé pendant dix jours autour de moi pour dire que ce joueur allait changer le futur du jeu », a-t-il déclaré, séduit par cette prestation du Français. « Même chose avant le Mondial. On m’a demandé qui se fera remarquer, j’ai répondu : Mbappé. Il a déjà marqué le public, mais il va entrer dans la tête des jeunes générations, qui vont s’identifier à lui. Quand on le voit jouer, on est obligés d’applaudir. »