Longuement interrogé par O Globoesporte, le défenseur du Paris SG Marquinhos a expliqué que ses partenaires et lui avaient digéré la tristement célèbre remontada subie l’an passé sur la pelouse du Camp Nou face au FC Barcelone (défaite 6-1 après un succès 4-0 à l’aller). « La remontada ? On a mis du temps à digérer, mais la cicatrice est refermée. Cela fait partie de notre développement, de notre projet. C’est arrivé au bon moment, cela a montré au club qu’il lui fallait quelque chose en plus pour aller plus loin. Nous avons reculé d’un pas pour avancer de deux ou trois pas en avant. Cette saison, le club est dans la bonne voie pour aller atteindre nos objectifs », a-t-il expliqué.

Pour autant, l’international auriverde a tenu à mettre en garde le PSG, donnant la recette pour ne plus jamais revivre pareille désillusion. « Nous avons une grande équipe, mais nous devons nous imposer sur le terrain. Nous avons des joueurs de qualité et d’expérience, mais si nous ne faisons pas tout pour mériter de gagner, nous pouvons avoir des surprises au cours de la saison. Nous donnons notre meilleur sur le pré depuis le début de saison, c’est comme ça que nous éviterons de nouveaux échecs, de nouvelles défaites et irons chercher le titre », a-t-il lâché. Il n’y a plus qu’à.