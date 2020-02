« C’est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n’était pas mon choix, c’était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l’ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c’est moi qui souffre à la fin ». Après la défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund en milieu de semaine, Neymar s’était offert une sortie médiatique remarquée. Le Brésilien n’a pas apprécié ce repos forcé imposé par le PSG avant le duel européen.

« Ce n’est pas notre décision, il y a beaucoup de réunions mais nous on y participe pas. C’était entre le staff technique et médical. Nous les joueurs, on veut toujours être sur le terrain pour arriver en bonne forme. Après il faut analyser tout le cas et les différents côtés pour prendre une décision », a expliqué Marquinhos, qui comprend donc son compatriote.